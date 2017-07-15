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بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان "شهيد البدرشين" في جنازة عسكرية بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان "شهيد البدرشين" في جنازة عسكرية بالأقصر

11:09 ص السبت 15 يوليو 2017

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المنيا تشيع جثماني اثنين من شهداء كمين البدرشين

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المنيا تشيع جثماني اثنين من شهداء كمين البدرشين

الأقصر - محمد محروس :

شيّع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، اليوم السبت، جثمان الشهيد المجند محمد عبده عبدالعليم، الذي راح ضحية حادث الهجوم على سيارة شرطة في البدرشين، لمثواه الأخير.

وخرجت الجنازة من مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر، وأقيمت للشهيد جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بمشاركة جميع القيادات الأمنية والتنفيذية ثم توجهت الجنازة بالجثمان إلى مدافن العائلة ليواري جثمان الشهيد الثرى.

وشارك محمد بدر، محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب.

وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب، وتطالب بالقصاص للشهداء منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله".

وكان ملثمون قد استهدفوا، أمس الجمعة، سيارة شرطة بقرية أبو صير بالبدرشين، ما أدى إلى استشهاد أمين شرطة و3 مجندين وفرد شرطة.

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