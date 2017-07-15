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ضبط 125 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط 125 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

11:04 ص السبت 15 يوليو 2017

ضبط 125 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

أسماك البقرة السامة

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت شرطة والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 125 كيلو جرام من أسماك "البقرة" السامة المحظور صيدها وتداولها، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين بأحد أسواق منطقة العطارين.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام المدعو "أ. ح. ح، 25 عامًا"، بائع أسماك بمنطقة العطارين، بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا في مجال بيع الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط المتهم وبحيازته 125 كيلو جرام من أسماك البقرة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة، لاحتوائها على كمية من السموم الضارة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر محضر جنح قسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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