اختلفا على أولوية المرور.. عامل يطلق النار على فكهاني في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج عاملًا أطلق عامل الرصاص على فكهاني، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الذراع، اليوم السبت، بسبب أولوية المرور على الطريق العام دائرة مركز شرطة العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية أولاد حمزة دائرة المركز.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، أنها بين طرف أول "ن.ع.ع"، 40 عامًا فكهاني، مصابًا بطلق ناري في الذراع الأيسر، نقلته الإسعاف لمستشفى سوهاج الجامعي، و"م.ح.م"، 18 عامًا عامل و"م.س.ال" طرف ثان.

بسؤال الطرف الأول قرر أنه أثناء استقلال الطرف الثاني السيارة رقم "ي.ج.أ 7623" نقل يقودها الطرف الأول حدثت مشادة كلامية بينهما، بسبب أولوية المرور، فأطلق على إثرها عيارًا من سلاح ناري بحوزتهما تجاهه، ما أدى لحدوث إصابته.

ضُبط المتهم الأول والسيارة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الثاني والسلاح المستخدم.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1439 إداري المركز لسنة 2017.