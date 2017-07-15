صعقها بالكهرباء لشكها في سلوكها.. إحالة قاتل زوجته لجنايات السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أحال المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، لنيابات السويس، اليوم السبت، مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته عمدًا بعد شكه في سلوكها.

وتعود وقائع القضية إلى صباح يوم 25 مايو الماضي، عندما عثر الأهالي بضاحية عرب المعمل، بحي عتاقة على جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، مغطاة بملاءة سرير، وملقاة بجوار المقابر بعرب المعمل.

وبتشكيل فريق بحث قادة العميد محمد والي، وشارك فيه العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائي، ودلت التحريات الأمنية ومراجعة بلاغات المتغيبين أن المجني عليها تدعى "نجلاء. ط" وشهرتها "ياسمين"، وأنها تزوجت قبل خمس سنوات من "هاني. ش" مسجل خطر سرقات، وسبق له الزواج من 3 سيدات، وأنجب من كل واحدة منهن، طفلين، ومن ياسمين طفلين أيضًا.

وكشف الفحص المبدئي على الجثة، أن المجني عليها تعرضت للضرب، وتوفيت إثر صعق كهربي، أدى لصدمة عصبية أوقفت عضلة القلب، وتوصلت التحريات إلى أن الزوج كان دائم الشك في سلوك زوجته.

وأنه يوم وقوع الجريمة عاد للمنزل في وقت مبكر، وأغلق عليهما باب حجرة النوم، ثم قيدها وظل يناقشها ويضربها لتعترف بجرمها، وبعد أن تحدثت معه، كمم فمها، وصعقها بالكهرباء، حتى ماتت، ثم خرج لصالة المنزل، بعد أن وضعها على السرير، وغطاها وأدعى أنها نائمة حينما سأله طفلها عنها.

ومع انتصاف الليل، وضعها في ملاءة، ونقلها إلى سيارته الربع نقل، وتوجه بها إلى مقابر الصدقة، وألقاها هناك، ثم عاد للمنزل.

وأعد ضباط المباحث في السويس كمينًا للمتهم، وضبطوه خلال قيادته السيارة، وبحيازته فرد خرطوش وأعيرة نارية، واعترف تفصيليًا بالجريمة، وأنه أقدم على ذلك بغرض الانتقام منها، وأحيل للنيابة للتحقيق.