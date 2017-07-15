القوى العاملة: مصري يحصل علي 70 ألف جنيه مستحقات متأخرة من إيطاليا

كتبت- نورا ممدوح:

تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو - إيطاليا، من حل مشكلة المواطن المصري (ع.أ.ع.أ)، بحصوله علي مستحقاته المالية التي تقدر بـحو 3500 يورو بشيك، أي ما يوازي حوالي 70 ألف جنيه مصري، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وكان محمد سعفان، وزير القوي العاملة، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو، بحل شكوي المواطن المصري (ع.أ.ع.أ) من تلا بمحافظة المنوفية، لتضرره في عدم حصوله علي مستحقاته المالية من إحدى الشركات التي يعمل بها في مجال المعمار، وأجبره صاحب العمل علي التوقيع علي وصل أمانة علي بياض حتي يكون وسيلة ضغط علي العامل لحظة تركة العمل وعدم مطالبته لصاحب العمل بمستحقاته.

تلقى الوزير تقريراً من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالي تدخل وأجري العديد من الاتصالات واللقاءات بين طرفي المشكلة، وتم الاتفاق علي أنهاء المشكلة ودياً بدلاً من اللجوء للقضاء، وحصل العامل علي مستحقاته المالية التي قدرت بـ 3500 يورو تم صرفها بشيك ، كما حصل العامل علي وصل الأمانة الذي كان قد وقع عليه سابقا وتم التوقيع علي محضر صلح بين الطرفين في أحد مكاتب النقابات العمالية في وجود المستشار العمالي.

ومن جانبه ناشد المستشار العمالي العمال المصريين بعدم التوقيع علي شيكات أو إيصالات أمانه علي بياض مما تؤثر بالسلب علي موقفهم التفاوضي حين حدوث نزاع عمالي.​