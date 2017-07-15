وزير الإسكان: هيئة المجتمعات توافق على تخصيص أرض لإنشاء مستشفى للصحفيين

كتبت- ندى الخولي:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح جميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة، والتي تم التنفيذ عليها ابتداءً من دور أرضي وحتى كامل الهيكل الخرساني، حتى تاريخه، مهلة نهائية 6 أشهر بدون مقابل، للانتهاء من تشطيب الواجهة، ووحدة سكنية صالحه للسكن على الأقل.

وقال وزير الإسكان، في بيان له اليوم السبت، إنه سيتم منح المهلة بالشروط الآتية: سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، وصدور شهادة صلاحية للمبنى، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الأجهزة أو الهيئة، وبمجرد انتهاء هذه المهلة تُطبق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 84 في 6/5/2015 لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى: وافق مجلس الإدارة على طلب نقيب الصحفيين تخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء مستشفى الصحفيين، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (9) بمساحة فى حدود (2360.9م2) بنشاط طبى بمركز خدمات القرعة رقم (أ) بحدائق أكتوبر، وطبقاً للمخطط المعتمد، لصالح نقابة الصحفيين بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً للنشاط، وطبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، علي أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة للنشاط الطبى طبقاً للقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2010، وذلك بشرط قيام النقابة بتقديم الملاءة المالية التى تُثبت قدرتها على إقامة المشروع، وكذا موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات اللازمة.

وأضاف وزير الإسكان: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على منح قطع الأراضي السكنية الصغيرة (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، الصادر أو التي يجري إصدار تراخيص هدم لها طبقاً لقانون رقم 44 لسنة 2006، والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشاَت، مهلة قدرها شهرين لتنفيذ الهدم من تاريخ صدور رخصة الهدم، ثم يتم بعدها منح مهلة 3 أشهر لاستخراج تراخيص البناء، ثم يتم بعدها منح مهلة عام للانتهاء من الحد الأدني لإثبات الجدية، وذلك بالشروط التالية: أن يكون الموقف التنفيذي لقطعة الأرض السكنية قبل صدور رخصة الهدم مُثبتاً للجدية وفقاً لقرارات السلطة المختصة المنظمة لذلك في حينه، وسداد كامل المستحقات المالية عن قطعة الأرض، مع تقديم إقرار من العميل السابق تقدمه لرخصة الهدم بالتزامه بالمهل المُشار إليها قبل صرف رخصة الهدم.

وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على طلب وزير النقل تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 فدان بنظام نقل الأصول للهيئة العامة للموانيء البرية والجافة لإقامة ميناء جاف ومركز لوجيستي عليها ليستوعب حجم الطلب المستقبلي لمدينة السادات، وجاءت الموافقة على تخصيص مساحة 400 فدان شرق المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات، للهيئة العامة للمواني البرية والجافة، لإقامة ميناء جاف ومركز لوجيستي بنظام نقل الأصول، على أن يتم السداد نقداً، وتقوم الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة بموافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الاختصاص علي نقل الأصول، بشرط تقدم الجهة بتوفير الاعتمادات (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على تخصيص الوحدة الإدارية رقم (14) بسوق رقم (1) قطاع (أ) بالمنطقة الأولى بمشروع ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لاستخدامها كمقر للجمعية بنظام السداد النقدى طبقاً للأسعار التى يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير، وتستكمل باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.​