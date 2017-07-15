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القوات الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

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مصراوي Masrawy

القوات الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

10:58 ص السبت 15 يوليو 2017

القوات الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

القوات الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

القدس المحتلة - (د ب أ):

واصلت القوات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى، وحصار البلدة القديمة من القدس لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت أن القوات الإسرائيلية كثفت من تواجدها على أبواب المسجد الأقصى، وفي الطرقات المؤدية إليه، ومنعت المصلين من الوصول إليه.

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية منعت تجار البلدة القديمة، وشارعي السلطان سليمان وصلاح الدين قُبالة سور القدس التاريخي، من فتح محالهم، وحولت وسط القدس الى ثكنة عسكرية تغيب عنها كل مظاهر الحياة المدنية الطبيعية، وتطغى عليها المشاهد والمظاهر العسكرية .

وحسب الوكالة، تنتشر القوات الإسرائيلية ودورياتها الراجلة والمحمولة والخيالة في الشوارع القريبة من سور القدس، وأخرى راجلة داخل البلدة القديمة، فضلا عن نصب متاريس وحواجز في معظم الشوارع والطرقات، وعلى بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال منعت أمس، إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف، في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت صباح الجمعة، وأدت الى مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين واثنين من أفراد الشرطة الاسرائيلية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الإسرائيلية منع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

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