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بيونج يانج: مبادرة رئيس كوريا الجنوبية للسلام "سفسطة"

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مصراوي Masrawy

بيونج يانج: مبادرة رئيس كوريا الجنوبية للسلام "سفسطة"

10:51 ص السبت 15 يوليو 2017

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن

سول - (د ب أ):

انتقدت ، اليوم السبت، مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه -إن للتقارب عبر الحدود، ووصفها بأنها "سفسطة" في أول رد لها على الاقتراح، الذي قدمه مون الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

وقالت صحيفة "رودونج سينمون" الرئيسية الكورية الشمالية إن ما تسمى بـ"مبادرة برلين"، التي أعلن عنها مون في العاصمة الألمانية، الخميس الماضي ،لن تكون مفيدة في تحسين العلاقات بين الكوريتين المتوترة منذ فترة طويلة، وسط استفزازات لا هوادة فيها من جانب الدولة المعزولة.

وأضافت الصحيفة في تعليق لها "يحمل المحتوى العام، المذكور تحت اسم السلام، نوايا مواجهة لسحق جارتها، فيما تعتمد على قوات أجنبية".

وتابعت الصحيفة "المبادرة مليئة بالمغالطات، شبيهة بالكلام أثناء النوم، وتضع فقط عراقيل ، بدلا من أن تساعد في تحسين العلاقات بين الكوريتين".

وكان مون قد أعلن، خلال زيارته لبرلين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، عن المبادرة، التي تسعى سول بمقتضاها لنزع الأسلحة النووية لبيونجيانج بضمان أمني، وحوافز اقتصادية ودبلوماسية، فيما تسعى لمعاهدة سلام وترفض احتمالات توحيد قسري.

ورفضت الصحيفة الكورية الشمالية أيضا دعوة مون للحوار الثنائي والتعاون، مطالبة بـ"تحول أساسي في السياسة والموقف".

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت العديد من الصواريخ منذ انتخاب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في مايو الماضي. وقد زادت هذه الاختبارات المخاوف الدولية من قدرة بيونجيانج على وضع رؤوس حربية نووية على صواريخ بعيدة.

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