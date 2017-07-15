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العثور على 3 جثث لغرقى بشاطئ النخيل في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

العثور على 3 جثث لغرقى بشاطئ النخيل في الإسكندرية

10:52 ص السبت 15 يوليو 2017

العثور على 3 جثث لغرقى بشاطئ النخيل في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

لقى 3 أشخاص من محافظات القاهرة والقليوبية والغربية مصرعهم غرقا أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطىء النخيل غربى الإسكندرية.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا بظهور 3 جثث غرقى بشاطئ النخيل، انتقل على اثره مأمور وضباط القسم إلى الشاطىء.

وتبين من المعاينة وجود جثث لكلاً من:"أ.ن.س" 33 عاما، عامل، مقيم المرج بمحافظة القاهرة، و"م.ر.ج" 22 عاما طالب مقيم بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، و"ع.أ.ه" 27 عاما، مقيم المحلة بمحافظة الغربية بالشاطئ المشار إليه.

وبفحص الجثث الثلاث تبين أنهم يرتدون لباس البحر وعدم وجود أى إصابات ظاهرية بهم. 

وأكد أسر الغرقى وهم كل من زوجة الأول وشقيق الثانى ووالد الثالث أنه أثناء استحمام المذكورين في مياه البحر بالشاطئ المشار إليه جرفهم التيار وغرقوا ولم يتهم الأهل أحد بالتسبب في وفاة ابنائهم.

جرى نهقل جثث المتوفين لمشرحة الإسعاف، وحررت محاضر إداري قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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