ريال مدريد يحصن سيبايوس بنصف مليار يورو

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ذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد وضع شرطا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو، في عقد نجمه الجديد داني سيبايوس، ليقطع الطريق مستقبلا على برشلونة، الذي حاول خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة، قبل توقيعه مع الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيبايوس، صاحب الـ20 عامًا، وقع على عقد انضمامه لريال مدريد حتى 2023، قادمًا من ريال بيتيس مقابل 20 مليون يورو، ليكون جزء من مستقبل النادي، ولذلك وضع مسؤولوه شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

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وتابعت آس أن برشلونة لم يكن الفريق الوحيد الذي يطارد سيبايوس، ولكن حاول يوفنتوس ونابولي الإيطاليين التوقيع معه، إلا أن اللاعب الشاب فضل ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن سيبايوس خاض الموسم الماضي 30 مباراة مع ريال بيتيس، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، والتي خسرها المنتخب الإسباني في النهائي أمام ألمانيا.