علم ركلات الجزاء.. الأبحاث الجديدة تمنح الأندية ما بين 3 إلى 12 نقطة سنويًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عندما يحصل المنتخب البرتغالي أو ريال مدريد على ركلة جزاء ويتوجه كريستيانو رونالدو لتسديدها، فإذا قرر التسديد في منتصف المرمى تكون نسبة نجاحه في التسجيل 58% بينما تصل تلك النسبة إلى 85% عندما يسدد في اليسار و89% عندما يسدد في اليمين.

كذلك تحولت ركلات الجزاء من أكثر من كونها ركلات حظ إلى علم تجرى عليه الأبحاث وتنشر من أجله الدراسات والكتب من قبل الأكاديميين وعلماء النفس لمساعدة اللاعبين وحراس المرمى أثناء المباريات كما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأتت أخر الأبحاث في ذلك المجال من قبل مجموعة من الباحثين البرتغاليين الذين عكفوا على دراسة ألاف ركلات الجزاء من أجل وضع قاعدة بيانات تصف بدقة سلوك كل لاعب قبل تنفيذ ركلات الجزاء.

وأشار هؤلاء الباحثون إلى أن المعلومات التي توصلوا إليها قادرة على توقع المكان الذي سيسدد فيه اللاعب الكرة وكيفية تفاعل حارس المرمى مع ركلات الجزاء وفقًا للظروف الخاصة للمباراة ومستوى الفريق.

ويأمل هؤلاء الباحثون إلى بيع تلك المعلومات للأندية، حيث يرى منسق المشروع ألكساندر ريال وفقًا لما نقلته "رويترز" أن تلك المعلومات كفيلة أن تضمن ما بين 3 نقاط إلى نقطة في كل موسم لكل فريق، وهو عدد كبير من النقاط يساعد في المنافسة على الألقاب أو الهروب من قاع الترتيب.

وفي الوقت الذي تعتمد فيه الأندية على ملفاتها الخاصة في ركلات الجزاء، يرى ريال أن الأبحاث الجديدة تتميز بالقيمة المضافة من خلال دراسة سلوك اللاعب ومعرفة طريقة تفكيره وفقًا لمجريات المباراة.

شاهد أيضا

وعلى سبيل المثال، قال جواو فيالهو، أستاء الرياضية في الجامعة الأمريكية بالشرق الأوسط في الكويت والذي يتواجد ضمن فريق الباحثين، أنه عندما يهدر لاعب بايرن ميونيخ أرتورو فيدال ركلة جزاء، دائمًا ما يسدد الكرة التالية على الجانب الأيسر للمرمى.

وبالفعل سدد أرتورو فيدال أخر ركلة جزاء في مباراة تشيلي والبرتغال في نصف نهائي كأس القارات الماضي على يسار الحارس الذي ارتمى في الجانب الأيمن، وذلك بعد أن أهدر فيدال ركلة الجزاء التي سبقتها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين البايرن وريال مدريد.

وأوضح فيالهو لرويترز أن المكان الذي يسدد فيه اللاعب ركلات الجزاء يعتمد على ظروف المباراة أو ظروف ركلات الترجيح، فإذا كان الفريق متأخر في النتيجة، تقل إحتمالات أن يسدد اللاعب الكرة في الأماكن التي اعتاد التسديد فيها في السابق أي أنه يخالف الروتين الخاص به في تسديد ركلات الجزاء.

وعلى جانب حراء المرمى، يعمل الكثير من من حراس المرمى على النظر في أعين اللاعب المسدد، وفي حال وجده ينظر في زاوية معينة، فأنها يعتبرها خدعة من اللاعب ويرتمي في الزاوية الأخرى.

ولم يحرص الباحثون على الحديث كثيرًا في تلك النقطة، إلا أنهم حللوا سلوك حارس ألمانيا مارك أندريه تير شتيجن في كأس القارات الأخير، حيث حرص الحارس على فتح ذراعيه لغلق الزاويتين إلى جانب تجنب النظر في عين اللاعب المسدد وهو ما يعزز من فرص الحارس في التصدي لركلات الترجيح.

وأشار ريال إلى أن تلك المعلومات سيتم بيعها لفريق واحد فقط في كل دوري أو في كل منافسة دولية، حيث ستعتبر معلومات حصرية للنادي أو المنتخب، وأضاف ريال أن هناك العديد من الأندية التي ترغب بقوة للاستثمار معربًا عن ثقته في قدرته على تسويق تلك الأبحاث ورافضًا في الوقت ذاته الكشف ثمن تلك الأبحاث.