مبعوث الرئيس الروسي يبحث في إيران الوضع في سوريا

طهران - (د ب أ):

يزور ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية، العاصمة الإيرانية طهران للقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بعد ظهر اليوم السبت لبحث الوضع في سوريا.

ونقلا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإن الطرفين سيبحثان في اللقاء، مواقف الدول التي تعمل على حل الأزمة السورية، وعملية الهدنة والتوافقات الحاصلة ومستجدات الأوضاع حول محاربة التنظيمات الإرهابية.

وسينقل لافرينتيف خلال لقائه شمخاني، وجهات نظر الرئيس الروسي فيما يتعلق بالتطورات الحالية في المنطقة ومسار محادثات موسكو وباقي اللاعبين الفاعلين في الأزمة السورية.

تأتي زيارة المسؤول الروسي بعد انتهاء الجولة السابعة من محادثات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة وعقب الهدنة في جنوب غربي سوريا التي تم التوصل اليها بين روسيا والأردن والولايات المتحدة .