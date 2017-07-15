أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مبعوث الرئيس الروسي يبحث في إيران الوضع في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مبعوث الرئيس الروسي يبحث في إيران الوضع في سوريا

10:09 ص السبت 15 يوليو 2017

مبعوث الرئيس الروسي يبحث في إيران الوضع في سوريا

ألكسندر لافرينتيف مبعوث الرئيس الروسي الخاص

طهران - (د ب أ):

يزور ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية، العاصمة الإيرانية طهران للقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بعد ظهر اليوم السبت لبحث الوضع في سوريا.

ونقلا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإن الطرفين سيبحثان في اللقاء، مواقف الدول التي تعمل على حل الأزمة السورية، وعملية الهدنة والتوافقات الحاصلة ومستجدات الأوضاع حول محاربة التنظيمات الإرهابية.

وسينقل لافرينتيف خلال لقائه شمخاني، وجهات نظر الرئيس الروسي فيما يتعلق بالتطورات الحالية في المنطقة ومسار محادثات موسكو وباقي اللاعبين الفاعلين في الأزمة السورية.

تأتي زيارة المسؤول الروسي بعد انتهاء الجولة السابعة من محادثات جنيف بين السورية والمعارضة وعقب الهدنة في جنوب غربي سوريا التي تم التوصل اليها بين روسيا والأردن والولايات المتحدة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التحالف الدولي" يشن غارات على معاقل "داعش" في سوريا

    أخبار

  • 100 يوم على مجزرة "خان شيخون".. التحقيقات مستمرة والفاعل مجهول

    أخبار

  • سوريا: مطالبات بتوسيع نطاق "هدنة الجنوب" .. و"جنيف7" تنتهي دون جديد

    أخبار

  • المعارضة السورية تتهم الحكومة بعرقلة محادثات جنيف

    أخبار

إعلان

0ebfcdb3c5.jpg
0fd327a262.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية