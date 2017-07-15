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حرق جثمان الناشط الصيني الراحل ليو شياوبو بعد "مراسم بسيطة"

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مصراوي Masrawy

حرق جثمان الناشط الصيني الراحل ليو شياوبو بعد "مراسم بسيطة"

10:06 ص السبت 15 يوليو 2017

حرق جثمان الناشط الصيني الراحل ليو شياوبو

بكين - (د ب أ):

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية في بيان مقتضب أن جثمان ليو شياوبو الحائز على جائزة نوبل للسلام تم حرقه صباح اليوم السبت في مدينة شنيانج بشمال الصين بعد "مراسم بسيطة" حضرتها زوجته وأصدقاؤه.

وتوفي ليو (61 عاما) متأثرا بمرض سرطان الكبد يوم الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحثت جماعات حقوق الإنسان يوم الجمعة حكومات العالم للضغط على السلطات الصينية لتحرير زوجة ليو "ليو شيا" من الإقامة الجبرية والسماح لها بالسفر. وتردد أنها تعاني من الاكتئاب ومشاكل في القلب.

وتعيش الفنانة والشاعرة والمدافعة عن حقوق الإنسان في عزلة كما تخضع لرقابة شديدة من قبل السلطات الصينية منذ منح زوجها الراحل جائزة نوبل للسلام في عام 2010 .

يذكر ان ليو شياوبو شارك في تأليف وثيقة تم توقيعها عام 2008 من قبل 300 مفكر، ودعا فيها إلى إقامة دولة صينية حرة وديمقراطية ودستورية.

وفي عام 2009، حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة تقويض سلطة الدولة. وحصل ليو على جائزة نوبل للسلام عام 2010 على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان في الصين.

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مصراوي Masrawy

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