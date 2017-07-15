حركة المرور ..سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى ولا توجد كثافات

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح السبت، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الاولى لصباح الْيَوْمَ .

وقال مصدر أمني بمرور القاهرة، إن محاور وميادين العاصمة شهدت سيولة مرورية على كافة الطرق منها؛ كوبرى أكتوبر القادم من الجيزة وصولا إلى القاهرة ومن التحرير إلى مدينة نصر والعكس، وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السيارات بمناطق وسط البلد و 15 مايو والجلاء وميدان التحرير وروكسى ومدينة نصر ومحور التسعين وكوبرى عباس.

وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور من انتشار الأوناش و الخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات و إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وقال المقدم عماد حمّاد مدير العلاقات بإدارة مرور القاهرة ان غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة لم ترصد أي حوادث مرورية أو أعطال للسيارات.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه الى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي سيولة متحركة.