ضحيتا الإرهاب الألمانيتان من سكان الغردقة الدائمين

الغردقة/ مصر - (د ب أ):

كشف مصدر مقرب من الضحيتين الألمانيتين اللتين لقيتا حتفهما أمس الجمعة في اعتداء طعن بسلاح أبيض في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، عن أن الضحيتين كانتا تقيمان بصفة دائمة في المدينة.

وقال القنصل الشرفي الألماني السابق، بيتر-يورجن إلي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم السبت إنه كان على معرفة شخصية بالضحيتين، مضيفا أن إحدى معارفه تعرفت على هوية الألمانيتين عقب الاعتداء.

تجدر الإشارة إلى أن الغردقة المطلة على البحر الأحمر من المقاصد المفضلة للغاية للسائحين. ويعيش عدد من الألمان بصفة دائمة في المدينة ومحيطها.

ووقع الاعتداء أمس الجمعة على شاطئ أحد المنتجعات السياحية في المدينة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، وصل المعتدي، الذي تم القبض عليه لاحقا، إلى شاطئ المنتجع سابحا من إحدى الشواطئ العامة، واعتدى بسكين على عدة سائحين.

وأكدت الخارجية الألمانية اليوم مقتل السائحتين.

وبحسب بيانات الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، فإن الاعتداء الذي نفذه شخص بسكين أمس الجمعة أسفر عن مقتل ألمانيتين وإصابة 4 أشخاص آخرين، كلهم من الأجانب.