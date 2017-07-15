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استطلاع: 2 من كل 5 بريطانيين يطلقون أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

استطلاع: 2 من كل 5 بريطانيين يطلقون أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي

10:04 ص السبت 15 يوليو 2017

استطلاع: 2 من كل 5 بريطانيين يطلقون أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي

لندن- (أ ش أ):

كشف استطلاع حديث للرأي أن اثنين من كل خمسة بريطانيين يكذبون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته إحدى شركات التأمين، إلى أنه بينما يطلق الرجال أكاذيب حول حياتهم العملية ولياقتهم البدنية، تكذب النساء بشأن مظهرهن وحياتهن العاطفية، وقال المستطلعون الذين اعترفوا بالكذب على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم يفعلون ذلك مرتين أسبوعيا في المتوسط، مع تزايد الأكاذيب التي يرددها الرجال عادة بمقدار ثلاث مرات أكثر من النساء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاستطلاع الذي شمل ألفي بريطاني أظهر اعتراف 42% بالكذب على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات النقاش ومواقع أخرى مثل التوظيف والمواعدة.
وقال واحد من كل ستة مستطلعين إنه أسس صفحة شخصية مزيفة على هذه المواقع، وعزوا أسباب ذلك في المقام الأول إلى أنه يمكنهم من "تصيد" أخرين من خلال نشر تعليقات سلبية دون أن يعرف أحد شخصيتهم الحقيقية، بينما استخدم 17% مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال الغيرة في قلب حبيب سابق.

واعترف واحد من كل سبعة بالكذب حيال علاقاتهم بالأخرين عبر صور وكلمات تعطي انطباعا مزيفا عن هذه العلاقات، بينما أقر ثلث الذين يستخدمون مواقع المواعدة بأنهم يطلقون أكاذيب على رأسها أوزانهم وأطوالهم والهوايات التي يحبونها.

وقالت أكثر من ربع النساء اللاتي اعترفن بالكذب على هذه المواقع إنهن يستخدمن "فلاتر" لتنقية صورهن وجعلها أكثر جمالا.

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مصراوي Masrawy

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