برلين تؤكّد بأسف مقتل اثنتين من رعاياها في اعتداء الغردقة

(أ ف ب): أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن المرأتين اللتين قُتلتا في هجوم بالسكين في منتجع سياحي في الغردقة على البحر الأحمر، شرق مصر، المانيتان.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان "نؤكد بأسف شديد أن سائحتين المانيتين قتلتا في هجوم الغردقة".

وأدى الهجوم أيضًا إلى إصابة أربع نساء بجروح. وكان الغموض لا يزال مخيما حول جنسية الضحيتين حتى الآن.

فقد أعلن مسؤول في وزارة الصحة، رفض الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس أن المرأتين المانيتان لكن الموقع الرسمي لصحيفة الأهرام أورد أنهما أوكرانيتان.

وشدّدت المتحدثة باسم الوزارة الألمانية "بالنظر الى المعلومات المتوفرة لدينا فان الهجوم استهدف سياحًا أجانب في عمل إجرامي يثير الصدمة والغضب لدينا".

ولم تعط السلطات المصرية حتى الآن معلومات نهائية حول دوافع منفذ الهجوم الذي تم توقيفه.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان مرتبطا بمجموعات جهادية مثل تنظيم داعش الذي تبنى عدة هجمات دامية ضد قوات الامن والسياح والأقلية المسيحية من الاقباط.

وفي يناير 2016 اصيب ثلاثة سياح أوروبيين بجروح في هجوم بالسكين في أحد المنتجعات السياحية في الغردقة في محافظة البحر الأحمر.