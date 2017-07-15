ضبط عامل اختطف طفل للحصول على فدية مالية من أسرته بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، السبت، عاملاً من قرية الحما التابعة لمركز طما بمساعدة أخر "هارب" طفلاً عمره 4 سنوات من قرية قاو غرب دائرة المركز، للحصول علي فدية مالية من أسرته.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل بلاغاً من عبد الصبور السيد أبو العلا، ويقيم بناحية قاو غرب دائرة مركز طما بغياب نجله الطفل " عادل " 4 سنوات ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد ماجد مؤمن، رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز بالتنسيق وفرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلي اختطاف الطفل المتغيب وقيام الجناة بطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه ، باستدعاء المبلغ وسؤاله أيد ذلك ، وعلل عدم إبلاغه في حينه خشية تعرض نجله لمكروه.

أسفرت جهود فريق البحث من خلال التحريات إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من أبو الدهب جمال أبو دهب 32 عاماً عامل ويقيم بناحية الحما دائرة المركز ومختبئ لدي أشقائه بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية وعماد فاروق فؤاد ، يقيم بندر طما.

بالتنسيق وفرع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم ضبط المتهم الأول، وبتضييق الخناق علي المتهم الثاني قام بإطلاق سراح المجني عليه.

بمواجهة المتهم الأول أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حُرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.