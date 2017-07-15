في دبي.. سيارة إسعاف "نسائية"

مصراوي-

تعمل مسعفتان وسائقتان على تلبية نداءات استغاثة صادرة عن نساء يقمن في إمارة دبي ونقلهن الى المستشفى عند الاصابة او في حالات الولادة، ضمن مشروع بهدف الى منح المرأة مزيدا من "الخصوصية".

وذكر راديو "مونت كارلو" أن مؤسسة دبي للاسعاف الحكومية أطلقت الخدمة قبل أيام، والتي أطلق عليها "المستجيب النسائي" بعدما خصصت لها سيارة اسعاف طليت باللون الزهري والصقت على جانبيها اسم الخدمة الجديدة.

وقالت المسعفة الإماراتية بشاير الريم لوكالة فرانس برس "في مجتمعنا العربي والمسلم عندما يطلب المرضى المساعدة فهم يتطلعون إلى الخصوصية والراحة".

وكانت مؤسسة إسعاف دبي أعلنت لدى إطلاق الخدمة أن سيارة الاسعاف "تختص بعلاج ونقل الإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال، ويعمل عليها مسعفات وسائقات من ذوات الخبرة الكبيرة".

وتوقعت أن تشهد الخدمة الجديدة "قبولاً كبيراً بين المواطنين والمقيمين، كونها توفر قدراً كبيراً من الخصوصية للنساء، وتلبي متطلباتهم الشخصية المتعلقة بالخدمات العلاجية". ومنذ اطلاقها، تلقت سيارة الاسعاف النسائية 25 نداء استغاثة لم تشمل اي منها حالات طارئة.

يذكر ان دبي أطلقت منذ نحو عشر سنوات خدمة نقل أجرة خاصة بالنساء. ولا تزال هذه الخدمة تلقى قبولا بين المقيمات في الامارة الخليجية.