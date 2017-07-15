مصدر أمني بكفر الشيخ: لم نتلق تعليمات بالبحث والتحري عن منفذ هجوم الغردقة

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قال مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، إنه لا توجد معلومات كافية عن منفذ هجوم الغردقة، لافتًا أن التحقيقات تجري معه بمعرفة رجال الأمن الوطني بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة: "لم تتلق مديرية أمن كفر الشيخ أو أي إدارة تابعة لها، تعليمات أو توجيهات بخصوص البحث أو التحري عن منفذ الهجوم".

وكان مصدر أمني آخر، كشف لمصراوي في وقت سابق، الجمعة، أن المتهم يُسمى نفسه "الشيخ عبدالرحمن"، من محافظة كفر الشيخ، زعم أنه من أنصار أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية -في بيان لها- أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص تعدى على عدد من السائحين بسكين أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر الجمعة، مما أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، تم نقلهن إلى المستشفى للعلاج، توفيت اثنتين منهن تحملان الجنسية الألمانية بعد ذلك.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

هذا في الوقت الذي تردد بين الأهالي في مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ- بعد تداول صورة المتهم- أنه أحد أبناء قرية تدعى "المنشأة الكبرى"، ويسمى "عبد الرحمن شعبان"، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، يعمل في الغردقة- بحسب قولهم لمصراوي.