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تركيا تسرح أكثر من 7300 موظف حكومي دفعة واحدة

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مصراوي Masrawy

تركيا تسرح أكثر من 7300 موظف حكومي دفعة واحدة

01:55 ص السبت 15 يوليو 2017

تركيا تسرح أكثر من 7300 موظف حكومي دفعة واحدة

 أنقرة- (أ ش أ):

أصدرت السلطات التركية مرسوما بإقالة أكثر من 7300 موظف حكومي، بما في ذلك من الشرطة والجيش ووزارات مختلفة وقطاع التعليم.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) ، الجمعة، عن مصادر إعلامية تركية قولها: إن العدد العام للموظفين الحكوميين، الذين تم تسريحهم، يبلغ 7348 شخصا، موضحة أن من بينهم 2303 عناصر من الشرطة، و546 عسكريا، وأكثر من 3000 موظف في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والتعليم وغيرها، وذلك بالإضافة إلى 302 من المعلمين الجامعيين.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل التركية أن السلطات القضائية في البلاد اتخذت إجراءات قانونية بحق 169 ألفا و13 مشتبها به في إطار التحقيقات الجارية في قضية مكافحة "منظمة جولن الإرهابية"، التي تقول أنقرة إنها خططت ونفذت المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وكانت مجموعة من العسكريين الأتراك حاولت، ليلة 15 إلى 16 يوليو من العام الماضي، السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن القوات الموالية للرئيس أردوغان تمكنت من إحباط هذا الانقلاب خلال فترة وجيزة.

هذا المحتوى من

Asha

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