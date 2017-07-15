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تعليمات أمنية أمريكية معدلة لشركات الطيران حول العالم

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مصراوي Masrawy

تعليمات أمنية أمريكية معدلة لشركات الطيران حول العالم

01:40 ص السبت 15 يوليو 2017

تعليمات أمنية أمريكية معدلة لشركات الطيران حول العالم

شركة طيران أمريكية

واشنطن- (أ ش أ):

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تعليمات معدلة إلى خطوط الطيران حول العالم في استجابة لطلبات بتوضيح إجراءات أمن الطيران التي من المقرر بدء تنفيذها الأسبوع المقبل.

وقال جيمس جريجوري المتحدث باسم إدارة أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) ، الجمعة - "هذا التحديث سيعزز أمن الطيران العالمي ويعد دليلا على التزامنا المشترك برفع كفاءة الأسس المعمول بها".

من جانبه، ذكر مسؤول في إحدى شركات الطيران تم إخطاره بالأمر أن التعليمات الجديدة تعطي خطوط الطيران المزيد من المرونة ووقتا إضافيا للحصول على معدات الكشف عن المتفجرات.

وقال مسؤولون من إدارة أمن النقل إن التعليمات الجديدة تشمل تعديلات فنية لكنهم رفضوا نشر نصها.

كانت شركات خطوط جوية أوروبية تسعى من أجل تعديلات من أجل الوفاء بالمعايير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 19 يوليو الجاري.

وتشمل المتطلبات الجديدة تعزيز فحص الركاب في المطارات الأجنبية، وزيادة إجراءات الأمن المتبعة حول الطائرات ومناطق وجود الركاب وتوسيع الفحص باستخدام الكلاب.

هذا المحتوى من

Asha

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