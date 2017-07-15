أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نبيل فهمي: أويد المصالحة مع قطر بشروط

Google+ Print
نبيل فهمي: أويد المصالحة مع قطر بشروط نبيل فهمي: أويد المصالحة مع قطر بشروط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن قطر حرة في تبني السياسات التي تراها، ولكل دولة سيادة ينبغي احترامها، ولكن لابد أن هذه السياسة تتوافق مع الموقف الإقليمي الذي تعيش في ظلّه.

وأضاف فهمي، خلال حواره أمس الجمعة ببرنامج «كلام تاني»، مع الإعلامية رشا نبيل، عبر فضائية «دريم»، أنه ليس من حق قطر المساس بالأمن القومي العربي أو التدخل في شئون الدول الأخرى، مؤكدًا أنه كان لابد أن يتم التصدي لها منذ زمن طويل.

وتابع أن قطر تستضيف شخصيات صادر ضدها أحكام، وتهاجم الدول الشقيقة، مشيرًا إلى أنه يؤيد المصالحة مع قطر، بشرط أن تكون هذه المصالحة على أساس سليم، داعيًا إلى حوار مع الجانب القطري، وأن يسعى الوسيط الكويتي للاتفاق معهم على سياسات معينة.

شاهد أيضا

وواصل وزير الخارجية السابق: «أتمنى أن يكون هناك تفاهما عربيا عربيا يشمل قطر ونصل إلى حل، ولكني أظن أن الأزمة ستطول وأرى المصالحة بعيدة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل