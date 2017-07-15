نبيل فهمي: أويد المصالحة مع قطر بشروط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن قطر حرة في تبني السياسات التي تراها، ولكل دولة سيادة ينبغي احترامها، ولكن لابد أن هذه السياسة تتوافق مع الموقف الإقليمي الذي تعيش في ظلّه.

وأضاف فهمي، خلال حواره أمس الجمعة ببرنامج «كلام تاني»، مع الإعلامية رشا نبيل، عبر فضائية «دريم»، أنه ليس من حق قطر المساس بالأمن القومي العربي أو التدخل في شئون الدول الأخرى، مؤكدًا أنه كان لابد أن يتم التصدي لها منذ زمن طويل.

وتابع أن قطر تستضيف شخصيات صادر ضدها أحكام، وتهاجم الدول الشقيقة، مشيرًا إلى أنه يؤيد المصالحة مع قطر، بشرط أن تكون هذه المصالحة على أساس سليم، داعيًا إلى حوار مع الجانب القطري، وأن يسعى الوسيط الكويتي للاتفاق معهم على سياسات معينة.

شاهد أيضا

وواصل وزير الخارجية السابق: «أتمنى أن يكون هناك تفاهما عربيا عربيا يشمل قطر ونصل إلى حل، ولكني أظن أن الأزمة ستطول وأرى المصالحة بعيدة».