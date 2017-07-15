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وزير الخارجية السابق: «ترامب» شخص غير سياسى وسيظل يفاجئنا

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وزير الخارجية السابق: «ترامب» شخص غير سياسى وسيظل يفاجئنا وزير الخارجية السابق: «ترامب» شخص غير سياسى وسيظل يفاجئنا

التحرير

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قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ، بشأن نقل القاعدة العسكرية الأمريكية من الدوحة، وتحذيره لقطر من التمادي في دعم الإرهاب، لا يتفق مع موقف وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وأضاف فهمي، خلال حواره أمس الجمعة مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج «كلام تاني»، عبر فضائية «دريم»، أن ترامب كثيرًا ما يتراجع عن تصريحاته، التي يدلي بها دون التنسيق مع المؤسسات الأمريكية التي تؤثر في قراراته.

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وشدّد فهمي على أن «ترامب شخص غير سياسي، وغير تقليدي، لهذا سيظل يفاجئنا.. ده راجل بيعلن كل يوم مواقفه على تويتر ولا يبالي».

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التحرير

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