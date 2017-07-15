العرب اليوم: صلاة الجمعة ممنوعة في "الأقصى" والعراق يتخلص من مفخخات لداعش

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

منع الاحتلال الإسرائيلي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لأول مرة منذ 49 عامًا، كما ألقت شرطة الاحتلال القبض على مفتي القدس والأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين وأطلقت سراحه لاحقًا، وأبطلت القوات العراقية مفعول 23 سيارة مفخخة تابعة لداعش بالموصل.

1 - الاحتلال يمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 49 عامًا

مصلون أمام أحد حاوجز باحات المسجد الأقصى (أ ف ب)

شهدت مدينة القدس المحتلة، أحداثا عنيفة، بعد أن قتلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، في باحات المسجد الأقصى، عقب قيامهم بعملية فدائية وإطلاقهم النار على مجموعة من شرطة الاحتلال بالقرب من باب الأسباط. ومنعت قوات الاحتلال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 49 عامًا.

وقالت دائرة الإعلام في الأوقاف الإسلامية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي لاحقت الشبان الثلاثة داخل ساحات المسجد الأقصى "صحن الصخرة" بادعاء إطلاقهم النار باتجاه أفراد من شرطة الاحتلال بالقرب من باب الأسباط، وأصابتهم بالرصاص وهم ملقون على الأرض في ساحات الاقصى، ومنع جنود الاحتلال أطقم الإسعاف من الوصول إليهم، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

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2- إسرائيل تعتقل مفتي القدس بعد "هجوم الأقصى"

مفتي القدس الشيخ محمد حسين (أرشيفية)

عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مفتي القدس والأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين في البلدة القديمة من القدس، بعد ساعات من هجوم قتل فيه 3 فلسطينيين واثنان من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وقال نجله عمر حسين لـ"سكاي نيوز عربية"، إن والده المفتي أدى الصلاة الجمعة في منطقة باب الأسباط بعد منع الإسرائيليين إقامة الصلاة في المسجد الأقصى. وأفرجت عنه لاحقًا بعد حوالي 12 ساعة من الاعتقال.

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3- سفارة العراق بالقاهرة تحتفل بتحرير الموصل

السفارة العراقية في القاهرة (أرشيفية)

عقدت سفارة دول العراق بالقاهرة، احتفالية بمناسبة تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، وبدأت بمؤتمر صحفي للسفير العراقي حبيب الصدر أكد فيه على أهمية المرحلة المقبلة في المدينة.

وقال الصدر إن مصر تعاني أيضًا من الإرهاب مثلما يعاني العراق، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين البلدين في هذا الشأن. وأضاف أن التنسيق الأمني بين البلدين قائم، مشيرًا إلى اجتماع محتمل في الفترة المقبلة بين البلدين حول الجانب الأمني.

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4- القوات العراقية تبطل مفعول 23 سيارة مفخخة تابعة لـ"داعش" بالموصل

قوات عراقية خلال معركة الموصل (أ ف ب)

تمكنت القوات العراقية، الجمعة، من إبطال مفعول 23 سيارة مفخخة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محاولة لصد الهجوم بعض الجيوب الصغيرة في مدينة الموصل القديمة المحررة. وأوضحت القوات العراقية أن هذه السيارات كانت ملكًا لأهالي الموصل لكن بعد سيطرة "داعش" على المدينة تحولت إلى سيارات مفخخة لشن هجمات على القوات العراقية.

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5- السعودية تعلن مقتل رجل أمن وإصابة آخر في إطلاق النار شرقي البلاد

أفراد من الشرطة السعودية (أرشيفية)

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، مقتل أحد رجال الأمن السعوديين وإصابة آخر في منطقة القطيف نتيجة إطلاق النار عليهما من مصدر مجهول.

وقال التركي، في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إن "إحدى دوريات حرس الحدود تعرضت الساعة العاشرة من مساء أمس الخميس أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول".

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