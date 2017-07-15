10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة إذا ما اضطرت إلى ذلك، وعارض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحلول القومية والصيغ المبسطة في التعامل مع قضية المهاجرين، ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة الهجمات بمادة حمضية حارقة في شرق لندن بأنها "مروعة"، وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالولايات المتحدة باعتبارها أحد "الحلفاء والأصدقاء الذين قدموا العون لفرنسا.

1- ترامب: لن نتردد في نقل القاعدة العسكرية من الدوحة إذا اضطرنا لذلك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 12 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة إذا ما اضطرت إلى ذلك.

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2- الرئيس الألماني: من يضع أوروبا خارج حساباته في قضية الهجرة "متساهل للغاية"

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فرنسا في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

عارض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحلول القومية والصيغ المبسطة في التعامل مع قضية المهاجرين، وأضاف: "من يضع أوروبا خارج حساباته عند البحث عن إجابة وافية على قضية الهجرة فإنه متساهل للغاية".

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3- أبو الغيط: إغلاق المسجد الأقصى يذكي التطرف

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

أدان السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باغلاق المسجد الأقصى اليوم أمام المصلين الذين توجهوا لأداء صلاة الجمعة، مضيفًا: "مثل هذا السلوك من شأنه إذكاء التطرف وتصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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4- رئيسة وزراء بريطانيا: الهجمات بمادة حمضية في لندن مروعة

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في بروكسل في 22 يونيو 2017 (أ ف ب)

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة الهجمات بمادة حمضية حارقة في شرق لندن بأنها "مروعة".

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5- ماكرون: لن يفرق أي شيء بين فرنسا وأمريكا

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته بريجريت في باريس في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالولايات المتحدة باعتبارها أحد "الحلفاء والأصدقاء الذين قدموا العون لفرنسا، مضيفًا: "لهذا لن يفرق بيننا أي شيء أبدًا".

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6- ترامب: تمثيلي لأمريكا في يوم الباستيل شرفًا عظيمًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بيوم الباستيل، وأكد أن تمثيله لبلاده في الاحتفالات الفرنسية بهذا اليوم شرفًا عظيمًا.

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7- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: يجرى العمل لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في إدلب

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موسكو في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن العمل جار على إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في إدلب.

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8- روحاني لماكرون: نبارك لكم اليوم الوطني لدولتكم

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة يوم الباستيل برسالة قال فيها :"نبارك لكم وللشعب الفرنسي اليوم الوطني لدولتكم".

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9- قرقاش: مقاطعة قطر ستطول.. ونتجه لمرحلة النار الهادئة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، إنه يرى أن أزمة قطر وبعد الصخب المصاحب لها، تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة"، وأضاف: "نحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره".

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10- وزير خارجية اليابان: السعودية مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا - أرشيفية

قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، إن السعودية "مفتاح الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط وازدهاره وهي "أكبر أعمدة سياسة الأمن الاقتصادي لليابان".

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