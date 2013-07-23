الحلقة (13) من "عطر الجنة": احتراق شركة "غيث".. و"مها" تُخفي علمها بزواج بدر

كتب : ندى سامي الثلاثاء 23-07-2013 16:24

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "عطر الجنة"،خروج خليفة من السجن وتواجهه مشكلة السكن، وعدم وجود أي أموال، فيضطر إلى البحث عن وظيفة، وطلب من ابنه غيث، أمواله هو أمه، ولكن رفض غيث أن يعطيه الأموال ليضيعها على علاج جدته المريضة التي لا فائدة في علاجها.

حرق ابن زوجة غيث الجديدة شركتة "غيث"، لينتقم منه لزواجه من أمه وليجبره على ترك والدته، مستنكرًا خيانتها لأبيه ثم الانفصال عنه وزواجها من غيث، ما أصاب غيث بالضجر، وعقد النية على الانتقام ممن فعل ذلك أيا كان، وذهب يشتكي لأبيه، وأخبره أنه عقاب من الله لأنه لا يرضى عن هذه الشركة وأن أموالها حرام، ما جعل غيث يشك أن أبيه هو الذي حرق الشركة.

ومن جانب آخر، سافرت هند مع زوجها بدر لقضاء شهر عسل والاستمتاع بقضاء فترة الإجازة، بعد خلافات دامت لفترة طويلة دارت بينهم، وأخبر بدر مها زوجته الثانية أنه سافر للعمل، ما جعلها تخفي عليه معرفتها بزواجه بابنة عمه.

يذكر أن مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر، وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.