حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل أمير تنظيم داعش الجديد في أفغانستان، فيما فصلت تركيا الألاف من الأكاديميين ورجال الشرطة من وظائفهم، وقالت برلين إن تركيا منعت وفد برلماني ألماني من زيارة قاعدة عسكرية تتواجد بها قوات ألمانية في تركيا.

1 - البنتاجون: القوات الأمريكية قتلت أمير "داعش" الجديد في أفغانستان

أحد مناصري تنظيم داعش (أرشيفية)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن غارة أمريكية قتلت "أبو سيد" الأمير الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان،الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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2- تركيا تطرد آلاف الأكاديميين ورجال الشرطة من وظائفهم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

طردت الحكومة التركية الآلاف من رجال الشرطة والموظفين بالوزارات والأكاديميين من وظائفهم، وذلك قبل يوم من الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب العسكري.

وفصلت الحكومة التركية أكثر من 150 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب، واعتقلت 50 ألفًا من الجيش والشرطة وقطاعات أخرى.

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3- تركيا ترفض زيارة وفد برلماني ألماني لقاعدة عسكرية جنوبي البلاد

طائرة حربية ألمانية بقاعدة أنجرليك التركية (أرشيفية)

رفضت السلطات التركية زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد برلماني ألماني للقاعدة العسكرية في مدينة قونية بجنوب تركيا التي تتواجد بها وحدات من القوات الجوية الألمانية.

وأشارت القناة الى أن هذه الزيارة كان من المقرر أن يقوم بها نواب من البرلمان الألماني، الإثنين القادم، لتفقد وضع مجموعة من طائرات الرصد الإكتروني الألماني التي تنفذ مهماتها من هذه القاعدة.

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4- روسيا تهدد بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين

مبنى الخارجية الروسية (أرشيفية)

هددت وزارة الخارجية الروسية، بطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على قيام الولايات المتحدة بمنع روسيا من استخدام عقارين دبلوماسيين في اراضيها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا إنه تم مصادرة العقارين نحو غير قانوني.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد طرد 35 دبلوماسيا روسيا وأغلق العقارين الدبلوماسيين الروسيين أواخر العام الماضي،وسط مزاعم أن قراصنة روس نفذوا هجمات إلكترونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترامب، الذي تعهد بتحسين العلاقات بشكل ملحوظ مع روسيا.

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5- حبس رئيس بيرو السابق وزوجته في قضية فساد

رئيس بيرو السابق أويانتا هومالا (أرشيفية)

سلم رئيس بيرو السابق أويانتا هومالا وزوجته نفسيهما للسلطات بعد أن أمر قاض بحبسهما لما يصل إلى 18 شهرا في قضية فساد وغسيل أموال.

وقال ممثل الادعاء جيرمان خواريز "إن هومالا وزوجته نادين هيريديا متهمان بالحصول على ثلاثة ملايين دولار على نحو غير مشروع، بشهادة مسؤولين سابقين بشركة أودبريشت البرازيلية للتشييد".

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