«ندم أحمد زاهر وزواج سهر الصايغ».. جلسات تصوير ثنائية جلبت الشائعات لأصحابها

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دائمًا ما تخضع النجوم والنجمات لجلسات تصوير من الحين للأخر، ولكن نادرًا ما يقرر أحدهما أن يخوض تلك التجربة مع فنان أخر كنوع من الترويج لعمل قاما به أو لسبب شخصي.

وفي أغلب تلك الأحوال لم يسلم الثنائي من الشائعات التى تثار عليهما والتى ترجح إرتباطهما، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز جلسات التصوير الثنائية التى أثارت الجدل بين الجماهير.

هيدي كرم وحمزة العيلي

أثارت الفنانة هيدي كرم ضجة كبيرة بين جمهورها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة مع الفنان حمزة العيلي مع المصور محمود عاشور.

وظهرت "هيدي" في أحضان الفنان حمزة العيلي، حيث وصف البعض عدد من اللقطات بالجريئة وسأل البعض هل تزوجت الفنانة هايدي كرم من الفنان الواعد حمزة العيلي.

الجدير بالذكر أن الثنائ شاركا معًا في مسلسل "طاقة نور" بطولة الفنان هاني سلامة، حنان مطاوع، وصلاح عبدالله.

سهر الصايغ ومحمد عز

حالة جدل كبيرة أثيرت أيضًا حول جلسة تصوير الفنانة سهر الصايغ مع الفنان محمد عز، وانتشرت الكثير من الشائعات حول إرتباطهما، الأمر الذي دفع "الصايغ"، لتوضيح حقيقة تلك الصور حلال حلولها ضيفة على هند رضا عبر برنامج "لسه فاكر"، على نجوم إف إم بأنها فوجئت بأن البعض نشر الصور زاعما أنه تمت خطبتهما، قائلًا: "كل ما حدث أنني خضعت لجلسة تصوير لصالح لعمل اسمه (ليلة) مع أحد زملائي، وفوجئت ببعض الصحفيين ينشرون الصور ويقولون إنه تمت خطبتي ولكنها كنت صور مسلسل (ليلة)".

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رانيا يوسف مكسيم خليل

أثارت الفنانة رانيا يوسف، حيرة جمهورها أيضًا بعد خضوعها لجلسة تصوير برفقة الفنان مكسيم خليل، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور، من أجل أفيش مسلسل "ليلة"، حيث ظهرت على الأفيش فى أحضان مكسيم خليل، كما قام بطبع قبلة على جبينها وهو الأمر الذي أثار تكهنات الجمهرر حول علاقتهما.

أحمذ زاهر ونجلاء بدر

ضجة كبيرة أثارتها جلسة التصوير التى خضع لها الفنان أحمد زاهر والفنانة نجلاء بدر بعد تعاونهما في مسلسل "حكاية حياة"، وانتشرت العديد من الشائعات عن زواجهما ولكن نفي الفنان أحمد زاهر خلال لقائه في إحدي البرامد التليفزيونية قائلًا: "لم أكن أتوقع كم هذا الهجوم بعد الصورة، وخرجت شائعات بأن هناك علاقة بيني وبينها وزواج، كما أبدت زوجتي انزعاجها من الصورة، ولكنني اعتذرت عن الصورة للجمهور، بعد أن وجدت استياءً منهم ، واعتذر لزوجتي".

مكسيم خليل وسيرين عبد النور

طالت الشائعات أيضًا الفنانة سيرين عبد النور والفنان مكسيم خليل بسبب جلسة تصوير جمعتهما وتبين بعد ذلك بإنها كانت دعاية لفيلم رومانسي لبناني، كان يجمعما في 2013.