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صحيفة ميرور الإنجليزية تشيد بالظهور الأول «لصلاح»

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صحيفة ميرور الإنجليزية تشيد بالظهور الأول «لصلاح» صحيفة ميرور الإنجليزية تشيد بالظهور الأول «لصلاح»

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نال محمد صلاح إشادة كبيرة من الصحف الإنجليزية، بعد ظهوره الأول مع فريقه الجديد ليفربول، في المواجهة الودية التي جمعت الريدز بويجان اليوم الجمعة.

و قالت صحيفة «ميرور» البريطانية عن صلاح، أن ربما تسببت إجراءات الهجرة في منعه من الظهور بالمواجهة الودية الماضية أمام ترانميري، إلا أنه تسببت في بهجة كبيرة لجمهور الريدز الليلة.

وأشارت إلى أن صلاح ظهر بصورة مغايرة تماما عن التي عرفت عنه مع فريقه الأسبق تشيلسي بتجربته الأولى في الدوري الإنجليزي.

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وشددت الصحيفة أن المباراة ربما لا تحمل أهمية كبيرة لليفربول باعتبارها أمام ويجان الهابط لدوري الدرجة الثالثة، ولكنها أظهرت مؤشرات إيجابية لتألق محتمل لصلاح الموسم القادم.

 كما تمكن صلاح من تسجيل أول أهدافه بقميص النادي الإنجليزي، عندما أدرك التعادل في مرمى ويجان بالدقيقة 45 من الشوط الأول.

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