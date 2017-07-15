مرتضى منصور يطالب السيسي بضرب قطر: «إنت مفوض بمحاربة الإرهاب»

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قدّم المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، العزاء للشعب المصري ورجال الجيش والشرطة، في شهداء حادث البدرشين الإرهابي، قائلًا: «القطريين بيقتلوا أولادنا كل يوم، ولا تصالح بيننا، وأمريكا لا تسير إلا وفقًا لمصالحها».

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الجمعة: «العسكري اللي واقف ده عشان يحمينا ويحمي أولادنا، إيه الجريمة اللي ارتكبها؟ هل القطريين متصورين إنهم هيقتلوا 95 مليون؟».

وتابع رئيس نادي الزمالك: «أي دولة عربية تُمد يدها لقطر تبقى عميلة وإرهابية، ومش لازم يا تونس ومغرب الإرهاب يجي عندكم عشان تاخدوا موقف، الأردن لازم تتحرك وكذلك عمان والجزائر وبقية الدول، ويا أمير الكويت مفيش حاجة اسمها حياد دلوقتي».

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وأكد أن بيان وزارء الخارجية العرب مخزي، مستكملًا: «خلوا ولد زي تميم يقول انتصر علينا.. ده واد بلطجي، اللي يضربنا المفروض نضربه، ونقتل أولاده زي ما بيقتل أولادنا، عندنا جيوش محترمة تضربه في قلب بلده، خايفين من البلطجي ده ليه؟ ما تفوقوا بقى».

وواصل: «كل يوم ناس بتموت ونعزي، كل يوم نفقد 5 و6 من أولادنا، لازم قطر تندك، عندنا جيش قوي، يا سيادة الرئيس أنت واخد تفويض لمحاربة الإرهاب، الموضوع زاد عن حده.. ومصر لن تُهزم يا تميم المجنون».