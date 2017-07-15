مارجريت عازر: لحد إمتى هنعتمد على جنودنا اللي بيموتوا ونقول تقصير أمني؟

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قدّمت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، مساء الجمعة، العزاء للشرطة والشعب المصري، في شهداء حادث البدرشين الإرهابي، مشيرةً إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الشرطة في التصدي للعمليات التخريبية.

وأضافت عازر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «النظام لا يستطيع محاربة الإرهاب في كل شارع وحارة من غير ما نساعده كمواطنين، هنفضل لحد إمتى نعتمد على الشرطة والجيش اللي بيموتوا ونقول تقصير أمني؟».

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واستنكرت النائبة البرلمانية، تراخي المواطنين المتواجدين في مكان الحادث وعدم محاولتهم التصدي للعناصر الإرهابية التي اغتالت 5 من عناصر الداخلية، متابعةً: «مش قادرة أتخيل إننا بقينا كده، المعروف عن المصريين أنهم بيدافعوا عن شرطتهم وجيشهم».