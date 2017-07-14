«زواج» وعودة مع نجم «تركي».. تفاصيل 4 سنوات اختفت فيهم جومانا مراد

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بعد غياب استمر 4 سنوات عادت الفنانة السورية جومانا مراد للشاشة، بعمل مفاجئ تشارك فيه أمام النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ"أمير"، في الجزء الثالث من مسسلسل "مدرسة الحب"، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمعها بالنجم التركي.

يذكر أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا بجزأيه الأول والثاني وقت عرضهما، ويجمع قائمة كبيرة من النجوم الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة، وهو من إنتاج أمير مصطفى نعمو.

وكان آخر ظهور لجومانا على الشاشة مع النجم الراحل خالد صالح عام 2013 في مسلسل "فرعون"، وتدور أحداثه حول رحله صعود شخصية "فرعون"، التي جسدها "صالح"، بداية من القاع وصولا إلى القمة، عبر العديد من الصعاب والمشكلات التي كان عليه التغلب عليها في طريقه.

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بعدها عقدت النجمة جومانا مراد قرانها على المحامي الأردني ربيع بسيسو، وسط حفل اقتصر على أسرتي العروسين فقط، ومن وقتها لم تظهر "جومانا"، في أى من الأعمال الدرامية أو السنيمائية، واقتصر فقط ظهورها في المناسبات الاجتماعية ومع زملائها بالوسط الفني.





بعد زواجها انتشرت العديد من الشائعات حول اعتزالها التمثيل، لكنها كانت تخرج وتنفي تلك الأخبار قائلة: " زوجي متفهم لعملي جيدا، ويحب أعمالي، بل ويشجعني دائما على العمل، كما أنني سعيدة بمهنتي، وأحبها وأرى أنني في عزي كممثلة، وليس منطقيا أن أتخذ مثل هذه الخطوة (الاعتزال) الآن".

وبررت تلك الفترة التى فضلت فيها "مراد"، الابتعاد ورفض المشاركة في الأعمال الفنية بأنها فضلت الاستقرار الأسري، وأنها وجدت أنه من الأفضل أن تكون قريبة من زوجها خلال تلك الفترة.