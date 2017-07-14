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عبد الحفيظ يكشف عن سبب الموافقة على احتراف «حجازي»

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عبد الحفيظ يكشف عن سبب الموافقة على احتراف «حجازي» عبد الحفيظ يكشف عن سبب الموافقة على احتراف «حجازي»

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، قد وافق على إعارة أحمد حجازي، مدافع الفريق لويست بروميتش الإنجليزي.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن لجنة الكرة وافقت بالفعل إعارة اللاعب لمدة عام وذلك لرغبة «حجازي» على خوض تجربة الاحتراف من جديد.

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وكشف عبد الحفيظ أنه سيتم إعارة حجازي لمدة موسم مقابل مليون يورو بنية الشراء في نهاية الموسم مقابل 4 ملايين يورو.

وتمنى عبد الحفيظ كل التوفيق لأحمد حجازي في تجرته الاحترافية الجديدة.

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التحرير

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