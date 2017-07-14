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وزير الأوقاف: مجازاة كل من يساعد غير مصرح له على صعود المنبر

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: مجازاة كل من يساعد غير مصرح له على صعود المنبر

11:33 م الجمعة 14 يوليو 2017

وزير الأوقاف: مجازاة كل من يساعد غير مصرح له على صعود المنبر

القاهرة- (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مجازاة كل من يثبت تقصيره في واجبه بتمكين أي شخص غير مصرح له بصعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو الزوايا لضبط شئون الدعوة بالمساجد.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن المجازاة تتضمن الخصم من أي قيادة أو مسئول مقصر في ذلك من مفتش المسجد إلى مدير الإدارة التابع لها المسجد إلى مدير الدعوة ووكيل المديرية ومديرها، وتشمل المجازاة خصم ثلاثة أشهر من العامل أو المؤذن أو مقيم الشعائر الذي يسمح بأداء الدروس في المسجد لشخص غير مرخص له أو يمكنه من ذلك.

كما طالبت الوزارة جميع مديري المديريات والإدارات بضرورة إلغاء تصريح أي خطيب بالمكافأة يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو متطرفة أو يثبت دعمه لها أو تعاطفه معها.

كما تهيب بهم سرعة موافاتها باسم أي إمام أو مفتش يثبت انتماؤه أو تأييده أو تعاطفه مع أي من هذه الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، وتُحمّل الجميع كلا فيما يخصه المسئولية القانونية والإدارية تجاه أي تقصير أو تراخ في هذا الأمر.

وأكدت الأوقاف، سرعة تطبيق هذه التعليمات وبكل حسم وبلا أي تأخر أو تردد أو توان، وعلى جميع مديري المديريات اعتبار هذا المنشور كتابا رسميا لهم، وسرعة عقد اجتماعات عاجلة لإبلاغه لجميع مديري الإدارات والمفتشين، وموافاة رئيس القطاع كتابيا بما يتم في ذلك في موعد أقصاه الخميس المقبل.

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