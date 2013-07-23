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الحلقة (13) من "محال": حياة تترك بيت زوجها.. وسلمان ينجح في تحرير سعاد

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الحلقة (13) من "محال": حياة تترك بيت زوجها.. وسلمان ينجح في تحرير سعاد الحلقة (13) من "محال": حياة تترك بيت زوجها.. وسلمان ينجح في تحرير سعاد

كتب : روان مسعد منذ 58 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "محال" الخليجي، اعتداء عم سعاد عليها بسبب اختفاء الفتى الصغير سعد من المنزل، ومن جانب آخر فور عودة حياة للمنزل ضربها طارق زوجها بسبب تأخرها ولأنها لم ترد على هاتفها في الوقت الذي كانت فيه مع والدها في المستشفى.

استعان سلمان بأحد أصدقائه كي يحرر "سعاد" من عند عمها وتسلقا سور الفيلا، وكسرا باب الغرفة وحرراها، وذهب بها سلمان إلى منزله مع والدته لكي تبقى في مأمن بعيد عن عمها، الذي اتصل بسلمان كي يصلوا لاتفاق حول سعاد وقضيتها.

ذهبت حياة لمنزل والدها، وتركت منزل زواجها رغم إلحاحه عليها بألا ترحل، وتذكرت حياة حبيبها سلمان ورغبت في أن تعود أيامهما سويا.

يذكر أن المسلسل الخليجي "محال" من بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.

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