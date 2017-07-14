فيديو| «صلاح» يقود ليفربول للتعادل وديا أمام ويجان

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حسم التعادل الإيجابي، مباراة ليفربول ضد نظيره ويجان أتلتيك بهدف لكل فريق، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الخميس، استعدادًا للموسم الجديد من البريميرليج 2017-2018.

نجح فريق ويجان في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب آليكس جيبلي، ليعادل «الريدز» النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق محمد صلاح الوافد الجديد للفريق.

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وكان ليفربول قد تعاقد مع الدولي محمد صلاح في فترة الانتقالات الحالية، قادمًا من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، واللاعبين العرب المحترفين.