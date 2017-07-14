عمر مروان: «فتحوا عينكوا شوية.. واللي يشتبه في حد يبلغ عنه»

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قدّم المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون البرلمانية، العزاء للشعب المصري ورجال القوات المسلحة، العزاء في شهداء حادث البدرشين الإرهابي، سائلًا الله أن يلهم زويهم الصبر والسلوان.

أضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائة «العاصمة»، مساء الجمعة، أنه يجب تشديد الرقابة على الإرهابيين ومراقبتهم، للحد من العمليات الإرهابية الخسيسة.

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وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه فيه يحمل سلاح، قائلًا: «بقول للمواطنين يفتحوا عينهم شوية، واللي يشتبه في حد يبلغ الشرطة على الفور.. لازم نساعد الداخلية والجيش في مواجهة الإرهاب».