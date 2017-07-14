أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عمر مروان: «فتحوا عينكوا شوية.. واللي يشتبه في حد يبلغ عنه»

Google+ Print
عمر مروان: «فتحوا عينكوا شوية.. واللي يشتبه في حد يبلغ عنه» عمر مروان: «فتحوا عينكوا شوية.. واللي يشتبه في حد يبلغ عنه»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدّم المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون البرلمانية، العزاء للشعب المصري ورجال القوات المسلحة، العزاء في شهداء حادث البدرشين الإرهابي، سائلًا الله أن يلهم زويهم الصبر والسلوان.

أضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائة «العاصمة»، مساء الجمعة، أنه يجب تشديد الرقابة على الإرهابيين ومراقبتهم، للحد من العمليات الإرهابية الخسيسة.

شاهد أيضا

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه فيه يحمل سلاح، قائلًا: «بقول للمواطنين يفتحوا عينهم شوية، واللي يشتبه في حد يبلغ الشرطة على الفور.. لازم نساعد الداخلية والجيش في مواجهة الإرهاب».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل