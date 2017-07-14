النحاس: «وزير التموين أقسم أنه مش هيجي جمب الخبز.. والآن يحرر سعر الدقيق»

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قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، مساء الجمعة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تورط المطاحن مع أصحاب المخابز، بإعلانها تحرير سعر الدقيق، والتوقف عن دعمه للمخابز، بداية من شهر أغسطس المقبل.

وأضاف النحاس، خلال حواره عبر فضائية «LTC»، أن «التموين» انهارت برحيل الدكتور خالد حنفي، معقبًا: «منذ أن رحل والوزارة تصدعت، كل يوم مشكلة، دقيق وسكر وزيت، حتى رغيف العيش اللي حلف الوزير إنه مش هييجي جمبه هيحرر سعر الدقيق ويسيبنا عُرضة للسوق السوداء».

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تابع: «مثل هذا القرار يؤدي إلى خلق سوق سوداء للدقيق مرة أخرى، كل مطحن ممكن يبيع بسعر، التكلفة على أصحاب المخابز هتبقى بكام؟ واحد جاب الطن بـ5 آلاف وواحد جاب 4800، وشوية نلاقي نص المخابز قفل عشان التكلفة بتخسرهم».