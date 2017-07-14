إحباط محاولة تهريب أدوات مائدة بمستندات مزورة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من أدوات المائدة الغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بمستندات مزورة بغرض التهرب من سداد الرسوم والضرائب والتخلص من القيود الاستيرادية.

ورد لمنفذ النصر الجمركي معلومات مفادها عدم صحة المستندات المقدمة للإفراج عن كمية من أطقم أدوات المائدة عن طريق مستندات مزورة منسوبة لجمرك شرق التفريعة برقم بيان جمركي مزور 9451 لسنة 2017 ومشموله أواني فخارية داخل الحاوية رقم LTIU6013703 والمحملة على السيارة رقم "د ي ط 2891".

وتبين من فحص الحاوية بمعرفة لجنة جمركية أمنية وجود 5 مستندات ومن بينها كارتة صرف بها رقم الحاوية LTIU6013703 ورقم الشهادة 9451 ورقم السيارة 2981 وهى نفس رقم السيارة المذكورة بمذكرة المعلومات الواردة إلى المنفذ، وبالإستفسار من الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة عن صحة المستندات ومصدر الشهادة والأوراق المذكورة أفادت بعدم صلة هذه المستندات والأوراق بجمرك وميناء شرق التفريعة وعدم وجود أي من رقم الشهادة أو رقم الحاوية أو هذه الأوراق طرفهم بما يؤكد تزويرها.

وعثر داخل الحاوية على 533 كرتونة أدوات مائدة فخارية جديدة وبكل كرتونة طقم سفرة مكون من 67 قطعة ومرقوم على الكرتونة PSLVDVSTRIAL صناعة الفلبين و15 كرتونة ( نفس الصنف السابق ) بها كسور بإجمالي 548 طقم، وتم تقدير قيمة المضبوطات بمبلغ 338316جنيه وتقدير الرسوم الجمركية والضرائب بمبلغ 278773 جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 277823والتحفظ علي السيارة والمضبوطات.