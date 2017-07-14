هتافات معادية للإرهاب خلال تشييع جنازة شهيد البدرشين بالفيوم (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

شيع أهالي قرية كفر فزارة التابعة لمركز سنورس في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الإرهاب العريف سيد جمعة أحمد حسن، أحد ضحايا حادث استهداف سيارة الشرطة بالبدرشين في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن استشهاد 4 آخرين من رجال الشرطة.

خرج الجثمان عقب أداء صلاة العشاء من مسجد الهوارية بالقرية، وشهد تشييع الجثمان العميد حسين حربي مأمور مركز سنورس.

شارك في تشييع الجثمان الآلاف، الذين رددوا الهتافات المنددة بالإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، مطالبين الرئيس السيسي بالقصاص العاجل وسرعة إعداد قيادات الجماعة الإرهابية.

ووقفت والدة الشهيد تبكي ابنها، قائلة "قولتلك يا حبيبي متروحش النهاردة وأنت رفضت وقولت لي يا أمي مينفعش ده شغلي، أتاريك رايح ومش راجع يا ابني".

وقالت زوجة الشهيد كريمة فاروق: "لا أصدق أنني لن أراه مرة أخرى"، مشيرةً إلى أن لديهم من الأطفال 3؛ حبيبة في الصف الثالث الابتدائي، وعائشة في الصف الثاني الابتدائي، ومحمد (عامين)، بالإضافة إلى جنين لم يأت للدنيا بعد.

فيما لفت شقيق الشهيد ناصر جمعة أن شقيقه هو الأصغر بين أشقائه، مشيرًا إلى أن والدهما كان يعمل خفيرًا نظاميًا في نقطة شرطة ترسا وتوفي منذ 7 سنوات، ووالدتهما ربة منزل.​