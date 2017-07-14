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"هيئة الاستعلامات": العمليات الإرهابية تؤكد قدرة الشرطة على حماية مقارها

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مصراوي Masrawy

"هيئة الاستعلامات": العمليات الإرهابية تؤكد قدرة الشرطة على حماية مقارها

10:44 م الجمعة 14 يوليو 2017

القاهرة- (أ ش أ):

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا تحليليا بشأن الهجوم الإرهابي على إحدى سيارات الشرطة بمركز البدرشين في محافظة الجيزة؛ مما أسفر عن استشهاد 5 من قوات الأمن، كما وقع اعتداء بسلاح أبيض على سائحين بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة؛ مما أدى إلى سقوط ضحيتين ألمانيتين وإصابة 4 آخرين، كلهم من الأجانب.

وأوضح الهيئة العامة للاستعلامات- في بيان صادر اليوم الجمعة- أن الإحصائيات الخاصة بالعمليات الإرهابية في خلال الأعوام الأربعة الأخيرة تشير إلى أن قوات الشرطة كانت هي الهدف الأبرز في الهجمات الإرهابية بجانب القوات المسلحة، إلا أن الهجمات الإرهابية على قوات الشرطة ومقراتها وبالرغم من استمرارها، فهي قد شهدت تغيراً ملموساً خلال العامين الأخيرين، تمثل في عجز التنظيمات الإرهابية عن المضي في سياسة استهداف مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة، بعد التفجيرين الكبيرين اللذين استهدفا مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة عامي 2013 و2014.

وأشار البيان إلى أن المجموعات الإرهابية انتقلت إلى الهجمات بالعبوات الناسفة في شمال شرق سيناء أو بالأسلحة النارية في بقية أنحاء الجمهورية، على الدوريات الأمنية الثابتة أو المتحركة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التغير يعكس عدداً من الدلالات والنتائج، أبرزها تزايد قدرة الشرطة المصرية على حماية مقارها من مديريات أمن وأقسام ومراكز وإدارات، والتي تصل أعدادها إلى عدة مئات والعاملين بها لعشرات الآلاف، مما أوقف قدرة المجموعات الإرهابية على مهاجمتها بالعبوات أو بالعمليات الانتحارية أو بالأسلحة النارية.

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Asha

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