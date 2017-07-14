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الزمالك يؤجل سفر «فتحي» إلى السعودية بسبب القمة

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الزمالك يؤجل سفر «فتحي» إلى السعودية بسبب القمة الزمالك يؤجل سفر «فتحي» إلى السعودية بسبب القمة

التحرير

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توصل مسئولو إلى اتفاق مع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تأجيل سفره إلى لبداية معسكره مع نادي التعاون إلى ما بعد لقاء القمة أمام الأهلي.

حيث كان من المقرر أن يسافر اللاعب صباح غدًا السبت إلى السعودية، ولكن نظرًا لكثرة الغيابات في القلعة البيضاء، تم الاتفاق معه على تأجيل السفر حتى انتهاء المباراة المرتقبة.

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كان التعاون قد نجح في إستعارة اللاعب مقابل مليون و٤٠٠ الف دولار، مع وضع بند باحقية الشراء مقابل ٣ ملايين و٦٠٠ الف دولار.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، يوم 17 يوليو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز. 

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التحرير

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