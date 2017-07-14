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«التعليم» عن حجب نتائج 20 طالبًا: إجاباتهم الصحيحة والخاطئة «واحدة»

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«التعليم» عن حجب نتائج 20 طالبًا: إجاباتهم الصحيحة والخاطئة «واحدة» «التعليم» عن حجب نتائج 20 طالبًا: إجاباتهم الصحيحة والخاطئة «واحدة»

التحرير

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قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن تقديم أحد أولياء الأمور، بلاغًا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة؛ لحجب نتائج 20 طالبًا بالثانوية العامة بكفر الشيخ، فقد تبين أن سبب الحجب اكتشاف حالة غش جماعى، نتيجة لوجود تطابق لإجابات الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن الشئون القانونية بالوزارة حققت فى واقعة وجود تطابق في إجابات طلاب اللجنة الفرعية رقم 2، وعددهم 20 طالبًا بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، ووجود تطابق في إجابات طلاب اللجنة الفرعية رقم 4 وعددهم 20 طالبًا بمدرسة مجمع رخا الرسمي، ما يشير إلى وجود حالة غش جماعي.

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وأضاف حجازى، أن التقارير الصادرة من  المختصين أثبتت وجود تطابق فى معظم الإجابات، وكلفت لجنة لمراجعة كراسات الامتحان لهؤلاء الطلاب، ثم شكلت لجنة أخرى، وأثبتت وجود تطابق فى إجابات الطلاب بما فيها الخطأ.

وحرصًا على مصلحة الطلاب وجه وزير التعليم بتشكيل لجنة للمرة الثالثة، وأثبتت نفس ما أثبتته اللجنتان السابقتان، ومن منطلق حرص الوزير على مصلحة الطلاب فقد خفف عنهم العقوبة والاكتفاء بإلغاء امتحانهم هذا العام، حيث إنه من مقتضى القواعد العامة إلغاء امتحانهم وحرمانهم من الامتحان العام القادم، فضلا عما أثبتته التحقيقات من قيام طلاب اللجنتين بإثارة الشغب وإحداث البلبلة والتأثير على مجريات الامتحان، وقد صدر القرار بذلك متفقًا وصحيح أحكام القانون والقرار الوزارى رقم (500).

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التحرير

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