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الدسوقي رشدي: «إما أن يقف المواطن في ضهر جنودنا.. أو يلبس طرحة»

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الدسوقي رشدي: «إما أن يقف المواطن في ضهر جنودنا.. أو يلبس طرحة» الدسوقي رشدي: «إما أن يقف المواطن في ضهر جنودنا.. أو يلبس طرحة»

التحرير

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قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مساء الجمعة، إن المصريين مستهدفون جميعًا، مشدّدًا على أن « لم تعُد تتحمل المخنثين ولا متفزلكين، بل تحتاج فقط إلى رجال».

أضاف رشدي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، «كل مواطن في هذه البلد يجب أن يعلم إنه إما أن يقف وقفة رجالة في ضهر الرجالة اللي بيحاربوا في الصف الأولاني، أو يلبس طرحة ويصور نفسه ويسيب الصورة ذكرى عشان التاريخ يحكم ويبقى عنده صورة للرجالة، وصورة لآخرين مش رجالة».

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وأكد أن واقعة اغتيال 5 عناصر شرطة على يد مسلحين بالبدرشين «قاسية للغاية»، متابعًا: «كل رصاصة بيضربها إرهابي بتستهدفنا كلنا.. في شغلنا وأكل عيشنا وحياتنا ومستقبلنا، بس للأسف اللي بيدفع الثمن مباشرةً الشهيد اللي بيروح، وللأسف إحنا اتعودنا وبيقنا نتعامل مع أخبار الإرهاب والشهداء والمسلحين عادي بدون أي فزع».

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