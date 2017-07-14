صور| تشييع جثمان «شهيد كمين البدرشين» في مسقط رأسه ببني سويف

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تقدم شريف حبيب، محافظ بني سويف، مشيعي جنازة أمين شرطة رمضان نادي أحمد، ابن قرية هلية، الذي استشهد، اليوم الجمعة، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين أبوصير بمدينة البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

ورافقه اللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، والعقيد محمود عبد المجيد بشير، المستشار العسكري للمحافظة.

شارك المحافظ في صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة المغرب، بمسجد النور بقرية هلية مركز ببا، بحضور عدد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، وسط تنديد الأهالي والمشيعين بالإرهاب وهتافات: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، و"الإرهاب عدو الله".