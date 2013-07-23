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الحلقة (13) من "الصقر شاهين": "تيم حسن" يتولى إدارة مركب صيد جديدة

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الحلقة (13) من "الصقر شاهين": "تيم حسن" يتولى إدارة مركب صيد جديدة الحلقة (13) من "الصقر شاهين": "تيم حسن" يتولى إدارة مركب صيد جديدة

كتب : ربيع ممدوح منذ 37 دقيقة

انتهت الحلقة السابقة من مسلسل "الصقر شاهين" عند خطوبة "منذر" من "ليلى" ونجاح خطة "نوال" لتبعد بين "شاهين" و"ليلى"، ما دفع "شاهين" إلى الانتقام من الجميع.

وكشفت أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل، تولي "شاهين" إدارة وإصلاح مركب "الحاج أبوالفضل" واتفق معه على أنه سيتولى إدارتها وأنه سيأتي بصيادين من خارج "المكس".

فيما ندم الحاج "حسان" بعد أن فرق بين "شاهين" و"ليلى" وتأكد من أن "ليلى" لا ترغب في "منذر" لكن "نوال" تقنعه بالعكس وتؤكد له أنها سعيدة.

ذهب "حسان" لأداء العمرة، وأثناء غيابه، طلب "منذر" من "ليلى" أن يقابلها خارج المنزل لكنها ترفض لأنها لا تريد الخروج بدون إذن خالها، فيذكرها أنها كانت تقابل شاهين بدون علمه أيضا.

لاحظ "منذر" سفر والده "فؤاد القرش" المتكرر إلى ، فسأله عن سبب هذه السفريات لكن والده لم يخبره عن سبب سفره.

تكشف الأحداث أن" فؤاد" يخبئ ابنه في مصر، ولذلك يذهب دائماً ليراه، وتذهب سميرة إلى بيت فؤاد فتجد "منذر" فتبلغه أن يقول لأبيه إن سميرة قد عرفت كل شيء، لكنه لا يعلم عما تتحدث، ويقول له "هدهد" إن والده أصلح المنزل لسميرة فيبدأ منذر في الشك والارتياب.

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن رانيا فريد شوقي عادل أحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.

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DMC

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