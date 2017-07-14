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نائب رئيس «أمن الدولة» الأسبق: عمليات إرهابية أكثر خطورة الفترة المقبلة

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نائب رئيس «أمن الدولة» الأسبق: عمليات إرهابية أكثر خطورة الفترة المقبلة نائب رئيس «أمن الدولة» الأسبق: عمليات إرهابية أكثر خطورة الفترة المقبلة

التحرير

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قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن التضييق على التنظيمات الإرهابية في سيناء، يدفعها إلى محاولة تنفيذ العمليات الإرهابية في لإثبات أنهم ما زالوا موجودين، فضلًا عن الحصار العربي المفروض على قطر.

أضاف علام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية من جيش وشرطة تحبط مخططات إجرامية، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب منظومة متكاملة تطلب العمل على محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، وشدّد على أن مصر ما زالت لا تكافح التطرف بطريقة متكاملة، وتعتمد على الجانب الأمني فقط.

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وأكد ضرورة تكوين المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، الذي مرّ أكثر من شهرين على إعلان تشكيله من قِبل الرئيس عبد الفتاح ، متابعًا: «نحن في حاجة ماسة لتفعيل قرار الرئيس بتشكيل المجلس، لأنه السبيل الأمثل لمكافحة الإرهاب».

توقع علام، وقوع عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، مستكملًا: «هناك كمية سلاح كبيرة لدى الإرهابيين، ونحن أمام تنظيم قوي يُعد لعمليات أكثر خطورة من العمليات السابقة».

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التحرير

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