كلاكيت ثالث مرة.. التعليم تتجاهل تكريم أحد أوائل الثانوية بالبحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

لا تزال أخطاء التعليم مع طلاب محافظة البحيرة الفائقين مستمرة، فبعد يوم واحد من اكتشاف حالة الطالب مصطفي عصام مصطفى حماد، الحاصل علي 409.5 درجة، وهو نفس مجموع المركز الأول على شهادة الثانوية العامة علمي علوم، والذي لم يتم تكريمه ضمن الأوائل، تم اكتشاف حالة جديدة لطالب حصل على مجموع درجات ٤٠٩ بما يؤهله لاحتلال المركز السابع على مستوى الجمهورية، إلا أنه سقط هو الآخر من قائمة الأوائل.

وعند استلام الطالب أحمد محمد عاطف العموري استمارة نجاحه من مدرسة الدلنجات الثانوية، فوجئ بحصوله على مجموع ٤٠٩ درجة، وهو ما يزيد بمقدار نصف درجة عن المجموع الذي أظهرته النتيجة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وسبق سقوط اسم دعاء محمد إسماعيل عبد الحفيظ، صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية لدبلومات المدارس الفنية الصناعية من قائمة الأوائل، وتقدم الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتذار ذكر فيه إن الطالبة دعاء رقم جلوس 634658 من مدرسة أبو حمص الصناعية بنات بالبحيرة، حصلت على مجموع درجات 683 من 700، وهو نفس مجموع الطالبة جميانة، الأولى على تخصصها، وأنها بذلك تصبح الأولى مكرر، وسيتم اتخاذ اللازم نحو تكريمها مثل زميلتها وتدارك الأمر في كل المحافل.