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أحمد مرتضي يعترف: نرحب بلاعب الأهلي في صفوف الزمالك

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أحمد مرتضي يعترف: نرحب بلاعب الأهلي في صفوف الزمالك أحمد مرتضي يعترف: نرحب بلاعب الأهلي في صفوف الزمالك

التحرير

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أكد أحمد عضو مجلس إدارة والمشرف علي فريق الكرة بالفريق، أنه تربطه علاقة صداقة قوية مع حسين السيد لاعب النادي الأهلي مبديًا إعجاب واحترام بالغ للاعب.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات هاتفية لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة ميجا أف إم، أن اللاعب إذا رحل عن النادي الأهلي فان نادي الزمالك يتشرف بضمه إلى صفوفه.

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وتأتي هذه التصريحات في ظل وجود اتجاه داخل القلعة الحمراء، للاستغناء عن اللاعب الذي أكدت أنباء عن وصوله إلى اتفاق نهائي مع الزمالك للانتقال إلى صفوفه.

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التحرير

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